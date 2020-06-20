12573 وفاة بكورونا في الهند والمتعافون 204711

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 380532، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مومباي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات في الهند بسبب الفيروس بلغ 12573، فيما تعافى 204711 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في الهند.