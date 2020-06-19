خففت قبرص قيود الدخول إلى الجزيرة، اليوم الجمعة، عبر إضافة إيطاليا وإسبانيا ولبنان المجاور إلى قائمة الدول المسموح لمواطنيها بالسفر إليها.

وسيُسمح بتسيير رحلات جوية من أكثر من 30 دولة ضمن فئتين بزيادة كبيرة عن 19 دولة كانت سمحت باستئناف الرحلات معها مع إنهاء حظر الرحلات التجارية للركاب في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعتبر وزارة الصحة القبرصية 22 دولة الآن متدنية المخاطر، بما في ذلك اليونان وألمانيا والنمسا وبلغاريا وكوريا الجنوبية وأستراليا، و12 دولة أخرى لديها مخاطر أعلى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا.

واعتباراً من يوم السبت، سيطلب فقط من المسافرين القادمين من دول الفئة الثانية تقديم دليل على إجراء اختبار كوفيد-19 مع نتيجة سلبية في غضون 72 ساعة قبل السفر، أو عند الوصول إذا لم يكن متاحًا في بلد المغادرة.

وكان هذا الشرط ينطبق في السابق على الواصلين من الفئتين.

وقال وزير الصحة كونستانتينوس يوانو، في مؤتمر صحفي الجمعة، "إنها قائمة متحركة تستند إلى البيانات (الوبائية) المسجلة لكل دولة". فإذا ارتفعت الإصابات بالفيروس في بلد من الفئة الأولى، "فسيتم تخفيضه إلى الفئة ب، والعكس صحيح". ويتم تحديث الفئات أسبوعياً.

وقال وزير الصحة إن فحوصات عشوائية ستجرى أيضاً عند الوصول. وقال يوانو "نتوقع وصول 1500 مسافر يومياً. لذا، سنجري حوالي 300 اختبار عشوائي كل يوم. ... لتكوين فهم أفضل للوضع ومراجعة قراراتنا بشأن بعض البلدان، إذا لزم الأمر".

سجلت قبرص 985 إصابة بفيروس كورونا المستجد و19 وفاة، وهي تتطلع إلى إحياء قطاع السياحة الحيوي.