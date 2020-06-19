اجتماع وزاري عربي طارئ لبحث الأزمة الليبية

أحمد شعبان، حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

طلبت مصر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وقال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إنه يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عُمان) لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الطلب المصري حصل على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب دول عدة.

الجدير بالذكر، أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت عقب طرح مصر «إعلان القاهرة» لحل الأزمة السياسية في ليبيا، والذي وصفته الجامعة العربية بأنه «يفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية في البلاد».

يأتي ذلك فيما وصلت تعزيزات عسكرية إضافية للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، إلى محاور القتال شرق مدينة مصراتة وإلى الحقول النفطية، وذلك لدعم القوات الموجودة هناك وصد أي محاولة تقدم لقوات «الوفاق» نحو مدينة سرت التي تتوسط المسافة بين شرق البلاد وغربها، وتفتح على منطقة الهلال النفطي، أغنى مناطق ليبيا بالنفط.

وقال آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة، إن وحدات من «القوات الخاصة والمنشآت البحرية والضفادع البشرية وسرية حماية بني وليد للحقول النفطية»، توجهت «لأداء مهامها» وللدفاع عن «ممتلكات الشعب الليبي» وللدفاع عن الوطن «ضد الغزو التركي».

ومن جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ تركيا تواصل إرسال مرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة «الوفاق» في ليبيا، حيث بلغ عدد هؤلاء المرتزقة حتى الآن حوالي 15 ألف مسلح.

وأشار المرصد إلى أنه جرى نقل دفعات جديدة من المرتزقة خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع عودة مئات منهم إلى سوريا.

وأكد أن عدد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 14 آلفاً و400 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 2600 إلى سوريا، في حين أن عدد المسلحين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب يبلغ 1800 مجند، يستعدون للذهاب نحو ليبيا.

يذكر أنه يوجد ضمن المجموع العام للمرتزقة، نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ14 والـ18 غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد» ذات الصيت السيئ، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر، كما أن هناك نحو 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوروبا، والتي دخلوها بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

وأشار المرصد إلى أنه جرى أمس توثيق مقتل 14 مرتزقاً من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب حكومة «الوفاق» ضدّ الجيش الوطني الليبي، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 417، بينهم 30 طفلاً، كما أن من بين القتلى قادة مجموعات في تلك الفصائل.