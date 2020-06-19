دعم أنقرة للسراج يكلفه 16 مليار دولار

عواصم (وكالات)

كشف مسؤول تركي كبير، أمس، أن المسؤولين الأتراك بحثوا مع حكومة «الوفاق» التي يترأسها فايز السراج المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا، والتي تقدر بـ16 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات صحفية أن تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا. وكان عدد من كبار مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زاروا طرابلس هذا الأسبوع بدعوى مناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية.

واجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة «الوفاق» يوم الأربعاء في محادثات قالت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال. وقال المسؤول لـ«رويترز» طالباً عدم نشر اسمه، إنهم ناقشوا أيضاً المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.

وأضاف المسؤول الكبير أن المسؤولين الأتراك وحكومة «الوفاق» بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في الاستكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون «في كل مشروع يمكن تصوره» للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.

وقال مصدر تركي آخر إن أنقرة وحكومة «الوفاق» ناقشتا أيضاً إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية.