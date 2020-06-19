مقتل 8 مسلحين موالين لأنقرة بهجوم في عفرين

دمشق، جنيف (وكالات)

قتل عدد من مسلحي فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة في هجوم شنه مسلحون ينتمون لوحدات حماية الشعب الكردي أمس.

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية إن «العناصر الثمانية من فيلق المجد التابع للجيش السوري الحر المعارض». وتشهد منطقة عفرين التي سيطرت عليها فصائل المعارضة مدعومة من الجيش التركي في شهر مارس عام 2018 هجمات متكررة تشنها خلايا تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي ضد مواقع فصائل المعارضة التي تتهم الوحدات بالوقوف خلف التفجيرات في منطقة عفرين.

في غضون ذلك، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، قصفاً صاروخياً نفذه الجيش السوري على قرى «الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبي» بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات.

إلى ذلك، طالب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أعضاء مجلس الأمن باستخدام نفوذهم للمحافظة على وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل لإحلال السلام وحل الأزمة السورية.

وأضاف المسؤول الأممي أن الوضع في سوريا ساهم إلى حد كبير في زيادة عدد اللاجئين في العالم العام الماضي، حيث تجاوز عدد اللاجئين والنازحين السوريين 13 مليوناً. وأضاف غراندي أن سوريا دخلت عامها العاشر من الصراع الذي يزداد في الشمال الغربي، خاصة في إدلب، مؤكداً أنه في بداية العام كان هناك مليون شخص نازح في تلك المنطقة، ولكن بفضل وقف إطلاق النار، عاد 25% منهم إلى مناطقهم.

وفي السياق، ذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية الإغاثية أن أكثر من 200 ألف شخص فروا في مارس الماضي من مخيمات اللجوء المكتظة في شمال غرب سوريا منذ الهدنة في إدلب. وذكرت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق اليوم السبت أنه «بسبب جائحة كورونا يضطر الكثير من الفارين الذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم، للعودة إلى منازلهم المدمرة»، مضيفةً أن المخيمات الضيقة ليست مجهزة لمكافحة تفشٍ لفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة الدخول غير المقيد لموظفي الإغاثة إلى المنطقة. وقالت سونيا خوش، المديرة الإقليمية للمنظمة في سوريا عن أوضاع الأطفال والعائلات هناك: «لقد فروا من معارك كثيفة، ويعيشون في ظروف لا يمكن تصورها، وهم مجبرون الآن على الفرار من تهديد فيروس مميت».