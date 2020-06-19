«الصحة العالمية» تحذر من تسارع انتشار «كوفيد - 19»

عواصم (وكالات)

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» في العالم، بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء. وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، بتسجيل 150 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس الأول، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة. ولفت إلى أن قرابة نصف هذه الحالات الجديدة تعود إلى الأميركيتين، مشيراً إلى رصد أعداد كبيرة من المصابين أيضاً في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وتابع: «دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة، يواصل الفيروس تفشيه بسرعة ولا يزال فتاكاً، فيما لا يزال معظم الناس عرضة لخطره». وجدد تيدروس الذي تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته للاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الجسدي، وتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.

وحسب آخر بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، سجلت في العالم حتى الآن 8,7 مليون إصابة مؤكدة بـ «كوفيد - 19» على الأقل، بما في ذلك 458 ألف حالة وفاة.

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 22834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و‭‭155‬‬ ألفاً و572، بينما زاد عدد الوفيات 754 إلى 117632. بدورها، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس، تسجيل 173 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 135 وفاة أمس الأول.

وفي الهند، سُجل أمس، 13586 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 380532 حالة، فيما توفي 336 شخصاً، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12573 حالة وفاة. وفي السعودية، شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا انخفاضاً ملموساً لليوم الثاني على التوالي، فيما تخطى إجمالي عدد حالات الفيروس المؤكدة في المملكة عتبة الـ 150 ألفاً. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، رصد 4301 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 4757 إصابة أمس الأول، و4919 إصابة الأربعاء. وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة أمس، 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

إلى ذلك، أعلنت الصين أمس، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي دخلت فيه مزيد من إجراءات عزل بكين عن بقية البلاد حيز التنفيذ، حيث ضرب تفشٍ جديد أكبر سوق زراعية بالعاصمة، وأصاب 183 شخصاً الأسبوع الماضي. ومن بين الحالات المسجلة حديثاً، تم تشخيص 25 حالة في بكين، كما تم تسجيل حالتين اثنتين أخريين في مقاطعة هوبي المجاورة، وحالة واحدة في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية. أما بقية الحالات فكانت لوافدين من خارج البلاد في مقاطعتي قوانجدونج وقانسو.

وتم أمس، تعليق عمل جميع خطوط الحافلات بين المقاطعات والتي تربط بكين ببقية البلاد. كما تم إلغاء المئات من الرحلات الجوية من مطارات بكين الدولية، مع حظر السفر غير الضروري، كما أنه أصبح من المطلوب إثبات سلبية نتائج الفحوص الأخيرة المتعلقة بالحمض النووي من أجل مغادرة العاصمة. وتم تعليق الدراسة في جميع أنحاء المدينة في وقت سابق، ووجهت أوامر لكل حي بتنفيذ أنظمة «إدارة مغلقة» تشرف على تحركات السكان وتسيطر عليها.



هيئة الدواء الهندية توافق على تصنيع عقار «فابيفلو» لعلاج مرضى كورونا

أعلنت شركة «جلينمارك فارماسيوتيكالز» في بيان لها أمس، أنها تلقت تصريحاً بالتصنيع والتسويق من هيئة تنظيم العقاقير الهندية لإطلاق العقار الفموي المضاد للفيروسات «فافيبيرافير»، أو «فابيفلو»، وذلك لعلاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من المصابين بفيروس كورونا في الهند. وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء إن الموافقة على العقار جاءت للاستخدام فقط في حالات الطوارئ المقيدة في الهند، وأن الاستخدام المقيد ينطوي على استخدام الدواء تحت المسؤولية، حيث يتعين توقيع كل مريض على نموذج بالموافقة بالعلم قبل البدء في العلاج. يذكر أن شركة «جلينمارك» بدأت في 12 مايو الماضي العلاج التجريبي للمرحلة 3 من العقار «فافيبيرافير» لعلاج مرضى «كوفيد- 19» في الهند.



بريطانيا تخفض مستوى التحذير الخاص بتفشي الفيروس

شادي صلاح الدين (لندن)



أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أنها تمكنت من كبح انتشار فيروس كورونا، وقررت خفض مستوى التحذير في مواجهته رغم تسجيلها أعلى عدد من الوفيات بسببه في أوروبا. وأوصى مسؤولو الطب بحذف تحذير من أن «انتقال العدوى مرتفع أو يتزايد بصورة تصاعدية»، وواصلوا التحذير من أن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بشكل عام. وقال وزير الصحة مات هانكوك إن «انتقال المملكة المتحدة إلى مستوى أقل من التحذير يعد لحظة مهمة للبلاد، خطة الحكومة تؤتي ثمارها ومعدلات العدوى تنخفض بسرعة، قمنا بحماية الهيئة الوطنية للخدمات الصحية والبلاد تنهض من جديد». واستعرض كبار مسؤولي الصحة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية البراهين على ذلك، ووافقوا على هذه التوصية للانتقال إلى المستوى الثالث من التحذير في أنحاء المملكة المتحدة.



