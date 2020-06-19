الأمم المتحدة تفتح تحقيقاًً حول العنصرية المنظمة بعد مقتل «فلويد»

جنيف (وكالات)

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، بالأسلوب العشوائي وعنف الشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية الشهر الماضي. وكلف المجلس بإعداد تقرير حول «العنصرية المنظمة» ضد المواطنين من أصل إفريقي.

ووافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة بالإجماع على قرار قدمته الدول الأفريقية يخول مفوض مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انسحبت من المجلس قبل عامين، بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.