تظاهرات في الضفة وغزة تنديداً بمخطط «الضم»

القدس المحتلة (وام ووكالات)

تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس، ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية. وشملت الاحتجاجات منطقة الأغوار المهددة بالمخطط حيث شارك العشرات في اعتصام عقب تأدية صلاة الجمعة وسط تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر إن المعتصمين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل عبارات مناهضة لمخطط الضم وأخرى تؤكد التمسك بالأراضي الفلسطينية ورفض عمليات مصادرتها.

وأدى العشرات صلاة الجمعة على أراضٍ تعرضت لعمليات تجريف إسرائيلية في بلدة حارس شمال غرب سلفيت بدعوة من فصائل منظمة التحرير ولجان المقاومة الشعبية. وتوجه المشاركون بعد الصلاة إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبلدة وأغلقوه، قبل أن تندلع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. كما جرت مواجهات في عدد من قرى الضفة أسفرت عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي. وتظاهر أيضاً مئات الفلسطينيين شمال قطاع غزة للتنديد بمخطط الضم رافعين الأعلام الفلسطينية.

واعتقل جيش الاحتلال، أمس، أربعة فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم. كما اعتقل ثلاثة فلسطينيين آخرين من جنين. وأدى نحو 40 ألف شخص من القدس والضفة والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود التي فرضها الاحتلال. ودعا خطيب الجمعة في الاقصى الشيخ يوسف أبوسنينه، إلى التسلح بسلاح الصبر والرباط لمواجهة مخططات التصفية التي تستهدف المسجد ومدينة القدس. إلى ذلك، أشارت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إلى قلق المسؤولين الإسرائيليين بعد تصنيف الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية، حكومة. وذكرت أن الإدارة أدرجت السلطة على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، مثل أي دولة أخرى في العالم. وقالت إن مجرد ظهور السلطة سواء بتعريفها كدولة أو حكومة، بين الدول الأخرى على القائمة يشكل سابقة وحالة قلق في إسرائيل، معتبرة ما يجري تشديداً للهجة المناهضة لتل أبيب، عشية اقتراب موعد تنفيذ عملية الضم، والتي يبدو أن الإدارة الأميركية تتراجع عنها.