«الهلال» يداوي النازحين في الخوخة

الحديدة (الاتحاد)



سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى مخيم «العليلي» بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة وذلك في إطار الجهود الإنسانية لدعم النازحين في الساحل الغربي. وبدأت العيادة الطبية، باستقبال المرضى النازحين في المخيم لتقديم المعاينات والتشخيص الطبي للنساء والأطفال والرجال، إضافة إلى صرف الأدوية المجانية. وقد استقبلت العيادة الطبية المتنقلة عشرات الحالات المرضية التي تمت معاينتها بالكامل، وتقديم العلاج المجاني لها.

أطفال ونساء ينتظرون الفحص وتلقي العلاج أمام العيادة المتنقلة لـ«الهلال» (من المصدر)

كما قامت العيادة الطبية بتوعية النازحين في المخيم حول خطورة فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه من خلال الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي وعدم الازدحام والتجمعات والالتزام بالحجر المنزلي. وتواصل العيادات الطبية المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية المجانية للنازحين في مخيمات الساحل الغربي للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب التي فرضتها عليهم ميليشيات الحوثي الانقلابية.