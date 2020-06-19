جونسون يريد تخفيف القيود بعد خفض مستوى التأهب من كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه يعتزم تخفيف إجراءات التباعد الجسدي، بعد أن خفضت الحكومة مستوى التأهب ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون إن من المرجح أن يسمح انخفاض العدوى المؤكدة للحكومة بتخفيف قواعد التباعد الجسدي، والسماح لمزيد من الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من الشهر المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، الذي أصيب هو نفسه بمرض كوفيد- 19 الناجم عن الفيروس، للصحفيين خلال زيارة لإحدى المدارس «ما يجب أن تنظروا إليه هو المعدل العام للإصابات في البلاد ككل، وليس هناك شك في أنه في تراجع».

وأوصت القيادات الطبية البريطانية، في وقت سابق اليوم، بتخفيف التحذير من أن «انتقال العدوى مرتفع، أو أنه يرتفع بشكل كبير» مع الاستمرار في التحذير من أن الفيروس المميت لا يزال «موجوداً بشكل عام».

وقال وزير الصحة مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن هذا التغيير في تصنيف التحذير يظهر أن الحكومة نجحت في الحد من انتشار الفيروس.