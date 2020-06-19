أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، أنها ستلغي أغلب القيود التي كانت فرضتها لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن سجلت تراجعاً في عدد الإصابات بالمرض.

وقالت الحكومة إنها ستسمح بالمناسبات التي يشارك فيها ما يصل إلى ألف شخص ابتداء من الأسبوع المقبل. وأضافت أن البلاد مستعدة بشكل أفضل لمواجهة أي انتشار جديد للفيروس المسبب لمرض «كوفيد - 19».

وأوضحت الحكومة أنه «اعتباراً من يوم الاثنين، 22 يونيو، سيتم رفع معظم الإجراءات التي اتخذت لمكافحة فيروس كورونا. سيستمر فقط منع المناسبات الكبرى إلى نهاية أغسطس».

وتقول السلطات السويسرية إنها أحصت إصابة أكثر من 31 ألف شخص بفيروس كورونا، ووفاة 1680 شخصاً بـ «كوفيد - 19» منذ تسجيل أول حالة إصابة في أواخر فبراير الماضي.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة إلى عشرات قليلة فقط يومياً، وهو ما سمح لسويسرا بإعادة فتح المدارس والمتاجر والحدود مع الدول الأخرى الأعضاء في منطقة «شنجن» التي يسافر عبرها الأشخاص دون الحاجة إلى حمل جوازات السفر، وذلك في الوقت الذي تعود فيه الحياة إلى طبيعتها تقريباً.

وناشدت الحكومة الجمهور توخي القدر الكافي من النظافة والتزام التباعد الجسدي، لكنها ألغت التوصية بالعمل من المنازل، وخفضت المسافة الآمنة للتعامل مع الغرباء إلى متر ونصف المتر من مترين.