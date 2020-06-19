"الصحة العالمية": العالم دخل مرحلة جديدة في التعامل مع كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن العالم دخل "مرحلة جديدة وخطيرة" من جائحة كوفيد-19.

وأعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم".

وأضاف "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

وأشار جيبريسوس إلى أن المنظمة أحصت، أمس الخميس، 150 ألف إصابة جديدة في العالم وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.