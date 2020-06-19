أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، أحكاماً بالسجن لمدة 48 عاماً بحق 26 إرهابياً لتورطهم في أعمال إرهابية ضد الجيش والمدنيين.

وتكتسي الأحكام صبغة النفاذ العاجل بحق عنصر إرهابي موقوف يدعى برهان البولعابي و25 آخرين في حالة فرار، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية عن مصدر في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.

والبولعابي الموقوف منذ 2018 في عملية عسكرية، منتسب إلى تنظيم متطرف يوالي تنظيم داعش الإرهابي.

ومعروف أن البولعابي ناشط في الجبال الغربية في تونس، وهو متورط بمعية العناصر الفارة في شن هجوم إرهابي ضد دورية للجيش في 2015 أودى بحياة خمسة جنود والمشاركة في قتل جندي في 2016.

وتورط الجناة في قتل طفل راعي أغنام في 2016 ثم شقيقه الأكبر في 2017 وفصل رأسيهما بدعوى التخابر مع الجيش. كما شن الإرهابيون مداهمات على السكان قرب الجبال للاستيلاء على مؤن غذائية.