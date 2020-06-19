الاتحاد الأوروبي يعقد في يوليو أول قمة غير افتراضية منذ تفشي كورونا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد في يوليو المقبل أول قمة غير افتراضية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة.

وستكون هذه القمة المباشرة الأولى لرؤساء الدول والحكومات منذ تفشي وباء كوفيد-19 في أوروبا، والشروع في إقرار تدابير الإغلاق العام في منتصف مارس الماضي.

وقال ميشال، بعد قمة افتراضية شارك فيها القادة حول خطة للإنعاش الاقتصادي اليوم، إن قادة الاتحاد الـ 27 «يعتزمون عقد قمة غير افتراضية في منتصف يوليو في بروكسل».

وتناولت القمة الافتراضية، التي عقدت اليوم، موضوعا رئيسيا على طاولة المحادثات، خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو.

وقال رئيس المجلس الأوروبي إن من الضروري إجراء مزيد من المناقشات بشأن خطة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء كورونا، وذلك عقب ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

وأضاف ميشيل أنه يجب إجراء مزيد من المحادثات بشأن عدد من الموضوعات.

وتابع رئيس المجلس الأوروبي بالقول: "لا نقلل من الصعوبات".

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين المناقشات التي جرت بين قادة الاتحاد الأوروبي اليوم بأنها "إيجابية للغاية"، مشيرة إلى أن العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي أكدوا الحاجة إلى الاتفاق على خطة التعافي الاقتصادي قبلة عطلة الصيف في أغسطس.