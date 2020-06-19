أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، خفض مستوى التحذير في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إنها تمكنت من كبح انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن "انتقال المملكة المتحدة إلى مستوى أقل من التحذير يعد لحظة مهمة بالنسبة للبلاد".

وأضاف هانكوك "خطة الحكومة تؤتي ثمارها. معدلات العدوى تنخفض بسرعة، قمنا بحماية الهيئة الوطنية للخدمات الصحية والبلاد تنهض من جديد".

وأوصى كبار مسؤولي الطب بحذف تحذير يقول إن "انتقال العدوى مرتفع أو يتزايد بصورة تصاعدية"، وواصلوا التحذير من أن فيروس كورونا لا يزال "ينتشر بشكل عام".

واستعرض كبار مسؤولي الصحة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، البراهين على ذلك ووافقوا على هذه التوصية للانتقال إلى المستوى الثالث من التحذير في أنحاء المملكة المتحدة.

وقال المسؤولون، في بيان، "شهدت الدول الأربع انخفاضاً مطرداً في حالات الإصابة بالفيروس، وهذا وضع مستمر، ولا يعني هذا أن الجائحة قد انتهت، حيث إن الفيروس لا يزال ينتشر بشكل عام، وقد تظهر بؤر وبائية محلية".