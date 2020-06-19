قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، إن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كشفت عن القصور الرقمي في ألمانيا.

وأضاف، في برلين بمناسبة اليوم الرقمي في ألمانيا، أن الأدوات الرقمية ساعدت الكثير من الناس على تحمل الإغلاق والحجر المنزلي.

وأوضح شتاينماير أن "الأزمة سلطت الضوء دون هوادة على الكثير من القصور الرقمي، خاصة في المدارس والإدارات العامة".

وذكر الرئيس الألماني أن الحظر على الاختلاط الاجتماعي المرتبط بجائحة كورونا وضع العائلات تحت ضغط كبير.

وأكد "لا أتصور كيف كنا سنصبح اليوم لو لم تكن لدينا أي إمكانيات رقمية"، ذاكرا أن الأجداد وكبار السن استخدموا، لأول مرة، إمكانيات الاتصال الرقمي مثل "سكايب" و"زوم" للتواصل مع أحفادهم وعائلاتهم وأصدقائهم.

وأشار شتاينماير إلى أنه بالرغم من أن الأدوات الرقمية لا يمكن أن تحل محل التواصل الشخصي، "فإنها إضافة مرحب بها للغاية، خاصة في المواقف التي يتعذر فيها الحوار والتواصل الشخصي".