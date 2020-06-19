الكويت تدين التدخلات التركية والإيرانية في العراق

دانت الكويت، اليوم الجمعة، التدخلات التركية والإيرانية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن "الكويت، وانطلاقاً من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الجمعة، عن المصدر قوله إن تلك التدخلات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق الشقيق وتجاوزاً لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلاً عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد المصدر على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.