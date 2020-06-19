دعت الأمم المتحدة فى بيان اليوم لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية جميع أطراف النزاع فى سوريا إلى تسهيل المرور الآمن للطلاب الذين يسافرون الى المناطق الحكومية لخوض امتحاناتهم الثانوية النهائية.



وقالت المنظمة إن من المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 23 ألف طالب معظمهم من الشمال الشرقي وأيضاً من الشمال الغربى عبر خطوط النزاع إلى المناطق الحكومية لإجراء الامتحانات المقرر أن تبدأ في 21 يونيو، وسينضمون إلى حوالي 250 ألف طالب في جميع أنحاء البلاد يجرون هذه الامتحانات.



منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية فى سوريا، عمران رضا والمنسق الإقليمي كيفين كينيدي قالا إنه وفقا لتقارير فى حالتين على الأقل فقد حرم أعضاء الجماعات المسلحة غير الحكومية عشرات الطلاب من الأمان لدى عبورهم نقاط التفتيش فى محافظتي إدلب وحلب، وهم في طريقهم إلى مراكز الامتحان واوضحاً أن تقارير أخرى تشير إلى تعرض الطلاب في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك محافظة الرقة للمضايقة والترهيب.



البيان الذي نوه إلى أن الأطفال في سوريا يواجهون بالفعل مجموعة كبيرة من التحديات للبقاء في المدرسة، سواء بسبب النزوح أو الأعمال العدائية، أو الفقر أشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة تعطيل الوصول إلى التعليم الأساسي، ودعت المنظمة إلى إتاحة بيئة واقية لجميع الطلاب الخاضعين للامتحانات في جميع أنحاء البلاد بدعم أماكن الإيواء والامتحان، إضافة إلى اتخاذ تدابير للحماية من فيروس كورونا.