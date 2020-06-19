كاليفورنيا تفرض ارتداء الكمامات مع تزايد حالات الإصابة بكورونا



أمر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم أمس الخميس سكان ولايته، البالغ عددهم 40 مليون نسمة تقريباً، بارتداء كمامات الوجه في معظم الأماكن العامة، حيث ترى الولاية زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نيوسوم في بيان "ببساطة، نرى الكثير من الأشخاص بوجوه مكشوفة - ما يعرض التقدم الحقيقي الذي أحرزناه في مكافحة المرض للخطر".

وسيطبق القرار تقريبا على جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، حيث لا يمكن للسكان الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة.

وتشهد الولايات في جميع أنحاء البلاد ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع إعادة افتتاح الاقتصاد الوطني وسعي الكثيرين للعودة إلى نمط الحياة السابق لفترة فيروس كورونا.

وسجلت العديد من الولايات ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا يومياً هذا الأسبوع فيما تمضي قدماً في تخفيف إجراءات الإغلاق، بما في ذلك أوكلاهوما، حيث من المقرر أن ينظم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجمعا لإعادة انتخابه يوم السبت.