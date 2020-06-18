بدء التجارب السريرية لـ 10 لقاحات مضادة لـ«كورونا»

عواصم (وكالات)

قالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أمس، إن المنظمة تأمل في أن يتم إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» هذا العام وإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021، مشيرةً إلى وجود 10 لقاحات ضد الفيروس يتم تجربتها حالياً على الإنسان.

وقالت الدكتورة سواميناثان، إن منظمة الصحة العالمية تضع خططاً للمساعدة في تحديد من ينبغي أن يحصل على أولى الجرعات فور الموافقة على لقاح. وستكون الأولوية للعاملين على الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروس مثل الطواقم الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للخطر بسبب السن أو الإصابة بأمراض أخرى، ومن يعملون أو يقيمون في أماكن يسهل فيها انتقال العدوى مثل السجون ودور الرعاية. وقالت سواميناثان «يحدوني الأمل والتفاؤل، ولكن تطوير لقاح أمر معقد، ويصاحبه الكثير من عدم اليقين». وأضافت: «الأمر الإيجابي هو أن لدينا الكثير من اللقاحات ومناهج العمل، ولذا حتى وإن فشل اللقاح الأول أو الثاني، يجب ألا نفقد الأمل أو نستسلم». ووصفت سواميناثان طموح إنتاج مئات الملايين من الجرعات هذا العام بأنه متفائل، بينما وصفت الأمل في إنتاج زهاء ملياري جرعة مما يصل إلى ثلاثة لقاحات مختلفة العام المقبل بأنه غير مؤكد. وقالت إن بيانات التحليل الجيني التي جُمعت حتى الآن تُظهر أن فيروس كورونا لم يتحور بعد بأي شكل يؤدي لتغير حدة المرض الذي يسببه. وأكدت الدكتورة سواميناثان، أن 10 لقاحات ضد الفيروس يتم تجربتها حالياً على الإنسان، معربةً عن الأمل أن يتم تصنيع أحدها أو بعض منها خلال الأشهر القادمة. وأوضحت أن الدول قد بدأت بالفعل في التعاقد مع شركات الأدوية لشراء كميات من اللقاح قبل إنتاجه.

وفي سياق آخر، أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فيه اتفقوا على حزمة تدابير لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا. وقال ستولتنبيرغ عبر تغريدة نشرها أمس، عقب ترؤسه اجتماعاً لوزراء دفاع الحلف: «يستعد الناتو لموجة ثانية محتملة من جائحة كوفيدـ 19، واتفق وزراؤنا للدفاع على خطة عملياتية جديدة». وأوضح أن الخطة تشمل إنشاء احتياطي من الإمدادات الطبية وصندوق ائتماني لشراء المعدات الحيوية.

في غضون ذلك، أكدت الصين أمس، أن انتشار عدوى كورونا، خاصة في بكين، أصبح تحت السيطرة، مستبعدة خطر موجة ثانية في البلد الذي ظهر فيه الفيروس أول مرة. وقال مسؤولون، إن الصين وجدت آثاراً كثيفة لفيروس كورونا في قسم بيع اللحوم والمأكولات البحرية في سوق لبيع الأغذية بالجملة في بكين، وتشتبه في أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة من العوامل التي تسهم في تلوث السوق بالفيروس. ويأتي التقرير الأولي في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الصينية عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، والتي ارتبطت بسوق «شينفادي» للمأكولات الذي يضم مخازن ومنصات بيع على مساحة شاسعة. وقال «وو تشون يوو» خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أغلب المرضى الذين يعملون في سوق «شينفادي» كانوا من العاملين في قسم المأكولات البحرية، ويليهم من يعملون في أقسام لحوم الأبقار والأغنام، وأضاف أن العاملين في قسم المأكولات البحرية ظهرت عليهم الأعراض قبل غيرهم. وقال «وو» إن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة، مما يشكل بيئة خصبة للفيروس، قد يفسران بدء التفشي من أسواق المأكولات البحرية استناداً إلى تقييم أولي. وأوقفت الصين واردات السلمون من الموردين الأوروبيين هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن تكون مرتبطة بأحدث تفش في بكين. وحذر مسؤولو الصحة كذلك من تناول السلمون غير المطهو بعد اكتشاف الفيروس على ألواح التقطيع التي تستخدم للسلمون المستورد رغم أن مصدر التفشي لم يعرف بعد.