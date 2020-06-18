معارك عنيفة بين القبائل و«الحوثيين» في البيضاء

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

اندلعت معارك عنيفة أمس بين ميليشيات الحوثي الانقلابية وقبيلة آل عواض على أطراف مديرية ردمان في محافظة البيضاء وسط اليمن. وذكرت مصادر لـ«الاتحاد» أن المواجهات تفجرت بعد ساعات على شن الميليشيات هجوماً بقذائف صاروخية وطائرات مسيرة على مواقع للقبائل وسوق بالمديرية الواقعة على الحدود مع مأرب. وأشارت إلى أن المعارك بين قبيلة آل عواض، المسنودة بقبائل أخرى من محافظات مجاورة، والميليشيات، توسعت لتشمل 8 محاور.

وأكد مصدر قبلي أن مقاتلات التحالف العربي ساندت المقاتلين القبليين وشنت 8 غارات على تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في مديرية السوادية، كانت في طريقها إلى أطراف ردمان، لافتاً إلى أن هذه التعزيزات قدمت من محافظة ذمار، وضمت دبابات وعربات مدرعة ومركبات عسكرية، إضافة إلى مئات المسلحين. وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين مدرعتين وأربع مركبات عسكرية وسقوط ما لا يقل عن 30 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين.

من جهة ثانية، أفشلت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف أمس، هجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي الضالع والحديدة. وذكر مصدر لـ«الاتحاد» أن القوات المشتركة صدت هجوماً عنيفاً للميليشيات على بعض مواقعها في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بعد اشتباكات عنيفة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين. كما صدت القوات اليمنية المشتركة هجومين للحوثيين على مواقعها في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة وكبدتهم العديد من القتلى والجرحى.

وكبدت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية قوات التحالف، الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأحبطت عملية تسلل والتفاف قامت بها بمديرية الصفراء بصعدة. وأوضح قائد لواء «حرب 1» العميد محمد الغنيمي أن قوات الجيش حاصرت الميليشيات من ثلاثة محاور، فيما قامت مروحيات التحالف باستهداف تعزيزات قادمة من «جبل رهوان» ووادي «عار»، في وقت أكد فيه قائد اللواء 81 العميد عبدالوهاب أسعد أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع، في جبهة نجد العتق، بمديرية نهم، شرق صنعاء بعد مواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، علاوة على تدمير عدد كبير من آلياتها القتالية.