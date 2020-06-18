الحكومة اليمنية تحمل الانقلابيين مسؤولية أي كارثة لخزان صافر

عدن (الاتحاد)

حملت الحكومة اليمنية أمس ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي داخل خزان «صافر» النفطي الراسي في البحر الأحمر عقب رفضها السماح لفرق فنية أممية بإجراء عمليات صيانة للخزان الذي يحوي نحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام.

وأظهرت صور مسربة حقيقة الوضع داخل خزان «صافر» وحجم تآكله نتيجة عدم صيانته منذ خمس سنوات، حيث بات خطر انفجار الخزان العائم وشيكاً عقب تعرض هيكله الحديدي للتآكل والتحلل وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات. وشددت الحكومة على ضرورة إيجاد حل لقضية الخزان النفطي والخطورة التي يمثلها على الوضع البيئي في اليمن والمنطقة وسبل معالجتها، محملة ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة جهود إرسال فريق أممي لصيانة الخزان.

وقالت الحكومة إنه ينبغي التركيز على حل موضوع خزان صافر وعلى ضرورة فصله عن بقية القضايا العالقة مع الحوثيين وعدم السماح لهم بتسييس أو ممارسة الابتزاز والمساومة بهذا الملف البيئي الخطير. ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات للضغط على الحوثيين ووضع حل لهذه القضية ونزع فتيل كارثة بيئية خطيرة تهدد حاضر اليمن ومستقبله كونها الأخطر بين جملة التحديات التي يواجهها اليمنيون.