الكويت تمدد المرحلة الأولى للعودة التدريجية للحياة وتخفف حظر التجول

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم ، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء قرر تمديد المرحلة الأولى من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية أسبوعا إضافيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد. وكانت الحكومة الكويتية حددت خمس مراحل لعودة الحياة إلى طبيعتها.

إلا أن مجلس الوزراء قرر تعديل ساعات حظر التجول وتخفيضها ساعتين ليبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا يوميا اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.

كما قرر المجلس رفع العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة ومیدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خیطان.

وأعلن المزرم، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء قرر كذلك السماح بسفر المواطنين الكويتيين إلى الخارج في حالات معينة، أهمها الحالات الصحية الحرجة فضلا عن الطلبة الدارسين بالخارج وكذلك ممن لديه زوج أو زوجة أجنبية بالخارج ومن لديهم إقامات في دول أخرى.

واشترط مجلس الوزراء على هؤلاء ألا تقل مدة السفر عن ثلاثين يوما وأن يتقدم الراغب في السفر بطلب إلى وزارة الداخلية قبل سفره بعشرة أيام وأن يوقع على تعهدات تتضمن تحمله لنفقات العلاج في حال إصابته بفيروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء إلزام كافة شركات الطيران التي تقل رحلات إلى الكويت بطلب إجراء تحليل (بي سي آر) لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة يثبت خلوه من فيروس كورونا.

وسجلت الكويت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 616 حالة شفاء و541 إصابة جديدة بمرض كوفيد- 19، الناجم عن فيروس كورونا.