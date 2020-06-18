البحرين والأردن يرفضان أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة

شدد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بعاهل الأردن، على وقوف البحرين ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة، والتي تقوّض فرص الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً دعم مملكة البحرين الكامل لمواقف الأردن والوقوف إلى جانبها.

وأكد جلالتهما، خلال الاتصال، أهمية دوام التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تم، خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية الراهنة.