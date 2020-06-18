البنك الدولي يقدم 250 مليون دولار لإثيوبيا لمساعدتها في مواجهة كورونا

وافق البنك الدولي، اليوم الخميس، على منح إثيوبيا 250 مليون دولار للمساهمة في تمويل جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسيقدم البنك نصف المبلغ كمنحة لا ترد والنصف الثاني كقرض بقيمة 125 مليون دولار.

وذكر البنك الدولي، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن برنامج المساعدات «يستهدف المساعدة في تمويل بعض احتياجات الحكومة الإثيوبية غير المتوقعة في مواجهة أزمة فيروس «كوفيد-19».

يذكر أن إثيوبيا سجلت، حتى اليوم الخميس، 3954 إصابة مؤكدة و65 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات موقع "وورلد أو ميتر" الذي يتابع تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.