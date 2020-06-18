الجزائر تسجل 135 حالة شفاء من كورونا و117 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، أنها سجلت 135 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، إن حالات الشفاء ارتفعت إجمالاً إلى 8078.

وبخصوص الإصابات الجديدة، قال فورار، إن بلاده سجلت 117 ليصل مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11385.

وأحصيت 12 وفاة جديدة. الأمر الذي يرفع العدد ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 811.