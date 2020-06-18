«الناتو» يوافق على خطة لمواجهة موجة ثانية محتملة من كورونا

وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، على خطة طوارئ لمواجهة موجة ثانية محتملة لوباء كورونا.

وأقر وزراء الحلف الأطلسي الخطة، التي تتضمن بناء مخزونات من التجهيزات الطبية وفقاً لما أعلنه ينس ستولتنبرج، الأمين العام للناتو.

ووفقاً لهذه الخطة، فإن من المنتظر أيضاً إنشاء صندوق أزمة بملايين اليورو.

ولم يتم البت بشكل نهائي بعد في الأماكن التي سيتم بناء هذه المخزونات فيها. وستحتوي هذه المخزونات في كل الأحوال على معدات لوحدات الرعاية المركزة وأجهزة تنفس وأقنعة وجه.

وأوضح ستولتنبرج أن أموال الصندوق ستساعد في القيام برحلات لنقل هذه المواد أو نقل مرضى بكوفيدـ 19. كما أنه سيتم استخدام هذه الأموال في شراء معدات طبية.

وتأثر العديد من الدول الأعضاء في الحلف بجائحة كورونا خاصة دول في أوروبا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.