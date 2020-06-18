قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.

وأوضح جيري رايس أن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.

وامتنع المتحدث عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج.

وأضاف رايس أن لبنان بحاجة أيضاً إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي. وهبطت عملته وسط نقص حاد في سيولة العملة الصعبة أدى إلى تخلف الحكومة عن سداد دين سيادي في مارس الماضي.

ويشهد لبنان منذ أشهر موجة من الاحتجاجات الشعبية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البلد.