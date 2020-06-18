

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إن أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونج يانج لا تزال تمثل تهديداً "غير عادي" لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.



وأضاف ديفيد هيلفي القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي في تصريحات للصحفيين "كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديداً غير عادي للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر".



جاءت تصريحات هيلفي بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.