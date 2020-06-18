السعودية تدين «العدوان التركي والإيراني» على العراق

أعربت السعودية، اليوم الخميس، عن إدانتها للتدخل التركي والإيراني داخل الأراضي العراقية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، "إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية".

وقالت إن هذا "تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية".

كما أكّدت "وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

وطلبت بغداد، اليوم الخميس، من أنقرة سحب قواتها من الأراضي العراقية و"الكف عن الأفعال الاستفزازية"، واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفيري إيران وتركيا وسلمتهما مذكرتي احتجاج.