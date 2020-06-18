

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 2.16 مليون إصابة، حتى الساعة 1206 صباحاً بتوقيت نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء «بلومبرج».



وكانت الزيادة في عدد الإصابات، على مستوى الولايات المتحدة، أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 385142 حالة، بزيادة نسبتها 0.1 بالمئة عن نفس الوقت أمس.



وشهدت ولاية أيداهو زيادة بنسبة 4.9 بالمئة في عدد الحالات من نفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 3632 حالة.



بينما سجلت إلينوي أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 87 حالة وفاة.