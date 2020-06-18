التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

يأتي ذلك، فيما تستعد المنطقة لإعلان إسرائيل مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها قد تشرع في عملية الضم اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، الأمر الذي دفع الأردن إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة.

وأبدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، هذا الأسبوع، لأعضاء الكونجرس الأميركي، معارضته لمخطط الضم.

وقال إن الضم «غير مقبول ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة».

وشدد العاهل الأردني، في الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت، على أهمية «إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة»، بحسب بيان للقصر الملكي الأردني.

وتعتبر زيارة الصفدي إلى رام الله الأولى لمسؤول رفيع المستوى، منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أغلق الحدود في جميع أنحاء العالم.