الخارجية العراقية تسلم سفيري إيران وتركيا مذكرتي احتجاج

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، سفيري إيران وتركيا في بغداد، احتجاجاً على التدخلات العسكرية في العراق، المتمثلة في قصف مناطق في شمال البلاد، مما شكل انتهاكاً لسيادة العراق ومبادئ القانون الدولي.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إنها سلمت السفيرين مذكرتي احتجاج، داعية طهران وأنقرة إلى احترام سيادة العراق والتوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال وما تسببت به من خسائر مادية وأضرار في الممتلكات.