



أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات يتم تسجيله في يوم واحد في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 ألفا و762 حالة.





وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 2339 بعد تسجيل 63 حالة وفاة في يوم واحد.



وبدأت إندونيسيا إعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة تدريجيا في وقت سابق من هذا الشهر. وتم الاثنين الماضي إعادة فتح مراكز التسوق في العاصمة جاكرتا بعد إغلاقها لأكثر من شهرين.



ووفقا لبنك التنمية الآسيوي، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 1.0% هذا العام، إلا أنه سينمو بنسبة قد تصل إلى 5.3% في 2021 .



وقال وينفريد ويكلين، مدير الفرع المحلي لبنك التنمية الآسيوي في إندونيسيا: "لقد تسببت جائحة كورونا في اضطراب اقتصادي كبير على مستوى العالم وفي إندونيسيا، وكان لها تداعياتها على الوظائف والدخول، خاصة بين شرائح المجتمع الأكثر ضعفا".



وتقول الحكومة إن ما يصل إلى خمسة ملايين شخص قد يفقدون وظائفهم من جراء الجائحة.