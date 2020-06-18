ألمانيا تقرر تمديد قواعد الحظر الاجتماعي حتى نهاية أكتوبر

قررت الحكومة الألمانية، الإبقاء على قواعد التباعد والحذر الاجتماعي المعمول بها، وحظر الفعاليات الكبرى حتى نهاية أكتوبر القادم.



كما قررت الحكومة، عودة المدارس ورياض الأطفال للعمل بعد العطلة الصيفية، التي تنتهي بداية شهر أغسطس المقبل، إذا سمحت الأوضاع والظروف الصحية بذلك.



جاء ذلك، بعد اجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء وزراء الولايات.