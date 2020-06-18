

ذكر مسؤولون، اليوم الخميس، أن 11 عنصراً - على الأقل - من قوات الأمن الأفغانية قتلوا في هجمات مسلحة منفصلة في اثنين من الأقاليم.



وأفاد أعضاء المجالس المحلية بأن مسلحي طالبان قتلوا سبعة شرطيين - على الأقل - على مشارف عاصمة إقليم بغلان بشمال البلاد.



وقال عضوا المجالس المحلية فيروز الدين أعماق وشمس الحق باركزاي، إن خمسة آخرين - على الأقل - أصيبوا في الحادث.



كما أكدت وزارة الدفاع، أيضاً، وفاة أربعة من أفراد الجيش الوطني في هجوم لطالبان في نيمروز. وكان الإقليم الواقع بغرب البلاد هادئاً، بشكل نسبي، في الشهور الأخيرة.



وفي الأسابيع القليلة الماضية، قُتل أو أصيب نحو 422 من القوات الأفغانية، عبر البلاد، في 220 هجوماً- على الأقل - شنته طالبان، بحسب الحكومة الأفغانية.