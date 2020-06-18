

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه يتعين على أوروبا استغلال وباء كورونا من أجل المضي قدماً في إتمام إصلاحات مهمة.



وقالت ميركل، اليوم الخميس، في بيان حكومي عن الخطوط الأساسية لرئاسة ألمانيا الوشيكة لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهدافها، إن الطريقة التي ستتجاوز بها أوروبا الأزمة، ستحدد رخاءها ودورها في العالم.



وفي الوقت ذاته، أوضحت ميركل أن أوروبا توجد حالياً في مرحلة تحول عميقة، وأشارت إلى تحول المناخ والرقمنة التي تغير التعايش المشترك بشكل جذري.



لذا، شددت المستشارة الألمانية على ضرورة تعزيز التغيير والإسراع منه، مع الخروج من أزمة الوباء، وأوضحت أن ذلك يرتبط بإذا ما كانت أوروبا ستمتلك شركات مبدعة ومستقرة بعد الأزمة، أم لا.



وأشارت ميركل إلى أن أوروبا معرضة للإصابة، وأوضحت أنه لا يمكن تجاوز الأزمة إلا من خلال مبدأ التعاون سوياً في أوروبا.