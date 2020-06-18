باكستان ترصد 5358 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الباكستانية 5358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الاصابات في البلاد إلى 160 ألفاً و118 حالة، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الخميس.

وبحسب أحدث إحصاءات المركز الوطني للقيادة والعمليات، فقد تم تسجيل 118 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 3093.

من ناحية أخرى، وصل عدد المتعافين من الاصابة بالفيروس في البلاد إلى 59 ألف و215 شخصاً حتى الآن، فيما لا يزال هناك كثيرون في حالة حرجة.

وقد أجرت باكستان حتى الآن 982 ألفا و12 فحصاً للكشف عن الاصابة بالفيروس، من بينها 31 ألفا و500 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية.