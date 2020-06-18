ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 750 حالة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 750 مع تسجيل خمس إصابات جديدة في الخليل ونابلس.

وأضافت في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة أحد الكوادر الطبية في مدينة نابلس.

وقررت الوزيرة "إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة لأحد الكوادر الطبية العاملة فيه".

وسُجلت أمس الأربعاء 39 إصابة بفيروس كورونا، بحسب أحدث بيانات، في أعلى حصيلة يتم تسجيلها في يوم واحد منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.