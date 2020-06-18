السودان يسجل 280 إصابة جديدة بكورونا و146 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و١٠ وفيات، وشفاء ١٤٦ حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء يوم الأربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٣٢ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٥ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ٣٦٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٠٢٠ حالة، بينها ٤٨٧ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٩٦٦ شخصاً.



