اليابان.. انطلاق حملات انتخابات حاكم طوكيو وسط مخاوف من كورونا

انطلقت حملات انتخابات حاكم طوكيو، اليوم الخميس، في العاصمة اليابانية وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وتتنافس الحاكمة الحالية يوريكو كويكي ونحو 20 منافساً آخرين على أعلى منصب في العاصمة اليابانية في الانتخابات المقررة في 5 يوليو.

ويركز المرشحون بشكل رئيسي على كيفية الاستجابة لجائحة كورونا والاستعداد لموجتين ثانية وثالثة محتملتين لتفشي الفيروس، بالإضافة إلى إدارة اقتصاد المدينة.

وتسعى كويكي، التي أصبحت أول امرأة تتولى منصب حاكم طوكيو عام 2016، لولاية ثانية، ويتوقع أن تحصل على دعم غير رسمي من قبل مشرعين من الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، وحزب كوميتو، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.