ترامب: لن نغلق أميركا مجدداً بسبب كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعاً في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لن نغلق البلد مرة أخرى، لن نكون مضطرين لذلك".

جاء ذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كدلو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجدداً.

كانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 2.16 مليون أميركي وأودى بحياة ما يقرب من 118 ألفاً.