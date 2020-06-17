السودان يمدّد حظر التجوّل ويخفّف بعض القيود

أعلن مجلس الأمن والدّفاع في السودان، الأربعاء، تمديد حظر التجول عشرة أيّام إضافية ضمن الإجراءات الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وفرض حظر التجوّل منذ السّادس عشر من أبريل الماضي.

وجاء في بيان لمجلس الأمن والدفاع أنّه تمّ "تمديد حظر التجوّل بصورته الحاليّة، من 19 يونيو إلى يوم 29 منه".

وعلّل البيان التمديد بضرورة استكمال الخريطة الوبائيّة التي تُعدّها وزارة الصحّة.

إلا أن السّلطات السودانيّة خففت القيود على بعض الأعمال المرتبطة بالنشاط الزراعيّ والمتاجر وبعض المنشآت الصناعيّة.

والأحد، مدّدت السلطات السودانيّة إغلاق المطارات أسبوعين حتّى 28 يونيو الجاري تصدّيًا لانتشار الوباء، بحسب ما أكّد متحدّث رسمي.

وقال عبد الحافظ عبد الرحيم، المتحدّث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني، إنّه "تمّ تمديد إغلاق المطارات حتّى يوم 28 يونيو".

وسجّل السودان 7740 إصابة بالفيروس بينها 477 وفاة.