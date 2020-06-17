مستوطنون يقتحمون «الأقصى» واعتقال 10 فلسطينيين بالضفة

رام الله، غزة (وكالات)

اقتحم عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجراً منشآت قرب جامعة القدس في أبوديس وفي المنطقة الواقعة بين البلدة وقرية السواحرة شرق القدس المحتلة، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين في الضفة الغربية بزعم التخطيط لشن عمليات ضد الجيش والمستوطنين.

جاء ذلك في وقت قال فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إن السلطة الفلسطينية أوقفت التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات سجل السكان الذي كان معمولاً به بموجب اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي. واعتبر أن هذه الخطوة «ستحرر» السجل السكاني للفلسطينيين من رقابة وسطوة إسرائيل.