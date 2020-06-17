الجيش الليبي: الوضع في سرت تحت السيطرة الكاملة

بنغازي (الاتحاد)

قال عضو شعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر لـ«الاتحاد» إن الوضع في سرت تحت السيطرة بالكامل، مشيرا إلى دفع القوات المسلحة الليبية بتعزيزات كبيرة للمحاور وتكليفات جديدة وضباط مخضرمين قادرين على صد أي هجوم على المدينة.

وأوضح الصابر أن سلاح الجو يقوم يوميا بجولات استطلاع شرق غرب جنوب سرت حتى الجفرة، موضحا أنه تم رصد تحركات مشبوهة عدة مرات في هذه المنطقة وتم التعامل معها.

وكشف الصابر عن وصول دعم تركي جديد إلى مدينة مصراتة من تركيا منها أسلحة أميركية متطورة تم نقلها لدعم المليشيات عبر طريق ميناء ومطار مصراتة، موضحا أن الجيش الليبي لن يترك شبر واحد من الأراضي الليبية تحت قبضة الغزاة الأتراك.

في سياق متصل، أعلن رئيس غرفة عمليات الكرامة الرئيسية الفريق صقر الجروشي، أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا تعتبر منطقة عمليات عسكرية، مطالبا جميع المواطنين بعدم التواجد في هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.