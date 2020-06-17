بعد لقاح أكسفورد.. تجارب «إمبريال كوليدج» تدخل المرحلة الحاسمة

شادي صلاح الدين، وكالات (عواصم)

أعلنت السلطات البريطانية أن برنامج الوصول إلى لقاح لفيروس «كوفيد 19» الممول من الحكومة في جامعة «إمبريال كوليدج» سينتقل الى مرحلة التجارب البشرية. وخضع اللقاح لاختبارات صارمة للسلامة قبل التجارب السريرية وأثبت أنه آمن وأظهر علامات مشجعة للاستجابة المناعية الفعالة في الدراسات على الحيوانات. وخلال الأسابيع القادمة، سيتلقى 300 مشارك سليم جرعتين من اللقاح.

وبدلاً من استخدام الفيروس نفسه، يحقن لقاح «إمبريال كوليدج» لندن خيوطاً اصطناعية من المواد الوراثية في العضلات، تحرض بدورها الجسم على تشكيل نسخ من بروتين فيروس كورونا الذي يحمي نظام المناعة.

وقال البروفيسور روبن شاتوك، الذي يقود أبحاث إمبريال كولدج لندن الخاصة باللقاح: «يمكن أن يكون اللقاح حيوياً لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، مما يسمح بتخفيف القيود ومساعدة الناس على العودة إلى حياتهم الطبيعية». وقال وزير الأعمال، ألوك شارما: «أنا فخور للغاية بأن اللقاح الذي طورته إمبريال كولدج لندن هو واحد من عدة لقاحات في مقدمة السباق العالمي، نحن ندعم بالكامل أبحاثها، كجزء من برنامج تطوير اللقاحات الأوسع نطاقا». ويعد لقاح إمبريال كولدج المدعوم بتمويل حكومي قدره 41 مليون استرليني، و5 ملايين جنيه استرليني على هيئة تبرعات، ثاني لقاح بريطاني سيطبق على البشر، بعد لقاح جامعة أكسفورد.

إلى ذلك، رحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن عقار «الديكساميثاسون» يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير من فيروس «كوفيد 19». وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم «إن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد 19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي». وأوضح أن «عقار الديكساميثاسون هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان». وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام 1977 في تركيبات متعددة، وهو حالياً خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان.

بدورها، كشفت المفوضية الأوروبية أمس، عن استراتيجية أوروبية لتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا. وشددت المفوضية على أن «التوصل إلى لقاح فعال وآمن ضد الفيروس هو أفضل رهان لدينا لتحقيق حل دائم للقضاء على الجائحة، الوقت هو جوهر المسألة». وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها «ستدعم الجهود المبذولة لتسريع تطوير وتوفير لقاحات آمنة وفعالة في إطار زمني بين 12 و18 شهراً إن لم يكن قبل ذلك». وشددت على أن «الاتحاد الأوروبي لن يكون آمناً حتى يتمكن العالم بأسره من الحصول على لقاح، وعلى هذا النحو فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتحملون مسؤولية توفير اللقاح عالميا». ومن أجل دعم الشركات في التطوير والإنتاج السريع للقاح ستبرم المفوضية اتفاقيات مع منتجي اللقاحات الفرديين نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي مقابل الحق في شراء عدد محدد من جرعات اللقاحات في إطار زمني معين ستمول المفوضية جزءا من التكاليف الأولية التي يتحملها منتجو اللقاحات.