كورونا: مليون مصاب بالبرازيل.. و2000 وفاة بالهند في يوم

محمد إبراهيم، أحمد شعبان (عواصم)

سجلت البرازيل رقما قياسياً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، بواقع 34918 إصابة لتقترب من مليون إصابة. وقالت وزارة الصحة، أمس، إنه تم تسجيل 1282 حالة وفاة، لترتفع بذلك حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 45241.

بدورها، سجلت الهند قفزة حادة في عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب الأرقام والإحصاءات الجديدة الصادرة أمس، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 11 ألفا و903 وفيات. وفي السعودية، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا أمس، من عتبة الـ5000 حالة خلال 24 ساعة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية. إلى ذلك، ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، أمس، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة. وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

وفي الجزائر، تم تسجيل 121 حالة إصابة و11 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7943 حالة. وفي السياق، وافق البنك الدولي على منح 400 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.