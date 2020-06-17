وزراء الصحة الخليجيون يناقشون مستجدات الجائحة

الرياض (وكالات)

عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، الاجتماع الاستثنائي الثالث عبر الاتصال المرئي لمناقشة آخر المستجدات والترتيبات المتعلقة بالوقاية وعلاج فيروس كورونا.

وقالت مدير إدارة العلاقات الصحية بوزارة الصحة الكويتية رحاب الوطيان إن الاجتماع أكد استمرار التنسيق لتوحيد الجهود في مجابهة الجائحة ودور القطاع الصحي في العودة التدريجية للحياة الطبيعية. وأضافت أن اللقاء ناقش الإجراءات والمبادرات الصحية المتعلقة بالوقاية والعلاج وأهمية تنظيم وتنسيق العمل المشترك لدول الخليج. وأشارت إلى أن الوزراء اتخذوا العديد من القرارات الموجهة بالمضي قدما بشأن تلك المواضيع موضحة أنهم كلفوا اللجان المختصة بالاستمرار في متابعة المستجدات الخاصة بالجائحة والتواصل من خلال غرفة العمليات المشتركة مؤكدين أهمية تبادل المعلومات ونقل الخبرات فيما بين دول المجلس.