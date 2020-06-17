نقل رئيس هندوراس إلى مستشفى إثر إصابته بكورونا

قال مسؤول في هندوراس، اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد خوان أورلاندو هيرنانديز نقل إلى مستشفى بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

وأضاف فرانسيس كونتريراس المتحدث باسم وكالة «سيناجر» الصحية في هندوراس أن الرئيس هيرنانديز يتلقى العلاج من التهاب رئوي، وذلك بعد الكشف عن إصابته بالمرض مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن الوضع الصحي العام للرئيس جيد، لكنه أوضح أن حالته تستدعي العلاج في المستشفى.

كان الرئيس هيرنانديز أعلن إصابته بمرض كوفيد- 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقال هيرنانديز (51 عاما)، في رسالة بالفيديو في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إنه لا يعاني إلا من أعراض خفيفة، وسيواصل العمل عن بُعد.

كما ثبتت إصابة زوجة هيرنانديز واثنين من مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس إن الأعراض لم تظهر على زوجته.