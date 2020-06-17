الإمارات: القصف التركي والإيراني انتهاك لسيادة العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق، مؤكدةً موقفها الراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق ومراعاة مبادئ حسن الجوار، يأتي ذلك فيما واصلت تركيا وإيران عدوانهما على سيادة العراق رغم الاستنكار العراقي والعربي، حيث توغلت قوات تركية في محافظة «دهوك»، فيما قصفت القوات الإيرانية لليوم الثاني على التوالي قرى في منطقة «حاج عمران» بإقليم كردستان، يأتي ذلك فيما طالب أعضاء بالبرلمان العراقي بتقديم ‬شكوى ‬رسمية ‬وشديدة‭ ‬اللهجة ‬لمجلس ‬الأمن ‬ضد العدوان التركي وطرد سفير أردوغان في بغداد ‬وعدم ‬الاكتفاء ‬ببيانات ‬الاستنكار ‬والإدانة.

واستنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق، خلال قصفهما مناطق في شمال العراق، مما شكل انتهاكا لسيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، أن هذا الموقف يأتي من مبدأ دولة الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية، مؤكدةً حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام.

وواصلت القوات التركية عدوانها على الأراضي العراقية أمس، بعد توغل قوات برية داخل أراضي إقليم كردستان بعمق أكثر من 10 كيلومترات بالقرب من منطقة «باطوفه» الحدودية التابعة لبلدة «زاخو» في أقصى شمال محافظة دهوك. وسبق التوغل البري التركي قصف جوي ومدفعي مكثف طال 8 قرى حدودية في منطقة «حفتنين» قرب الشريط الجبلي الفاصل بين العراق وتركيا، الأمر الذي تسبب في نزوح عشرات العائلات من القرى وإلحاق خسائر مادية بحقول المزارعين في تلك القرى.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق، أن عملية التوغل جاءت بعد سلسلة غارات في عمق أراضي إقليم كردستان العراق، ولم يصدر من السلطات في الإقليم أي موقف رسمي بهذا الشأن.

وفي السياق، أفادت مصادر عراقية بقيام القوات الإيرانية بقصف قرية «آلانه» التابعة لمنطقة «حاج عمران» بمحافظة أربيل بإقليم كردستان يوم أمس، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية أمس الأول.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم «تحالف الفتح» النائب أحمد‏‭ ‬الأسدي، ‬القصف ‬التركي ‬للأراضي ‬العراقية ‬خرقاً ‬للسيادة. وقال الأسدي «أصدرنا في‏‭ ‬تحالف ‬الفتح ‬بياناً ‬رافضاً ‬للقصف ‬التركي ‬وأيضاً ‬وجدنا ‬أنه ‬سابقة ‬غير ‬صحيحة‭ ‬تسبق ‬زيارة ‬الرئيس ‬التركي ‬رجب ‬طيب ‬أردوغان ‬للعراق». وتابع أن «أي قصف تركي‏‭ ‬هو ‬تجاوز ‬على ‬السيادة ‬العراقية»، ‬مشيراً ‬إلى ‬أن «‬تصريح ‬السفير ‬التركي ‬بشأن ‬استمرار ‬العمليات ‬ينبغي ‬الرد ‬عليه ‬من ‬قبل ‬الحكومة»‬.

بدوره، طالب النائب عن «تحالف الفتح» فاضل الفتلاوي، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بشأن التجاوزات التركية على السيادة العراقية، ‬مطالباً ‬الحكومة ‬ووزارة ‬الخارجية ‬‬بتقديم ‬شكوى ‬رسمية ‬وشديدة‭ ‬اللهجة ‬لمجلس ‬الأمن ‬ضد ‬هذه ‬التجاوزات‭‬، واعتبر «التجاوزات التركية أمراً مرفوضاً ويجب أن تكون هناك ردة فعل‏‭ ‬وعدم ‬الاكتفاء ‬ببيانات ‬الاستنكار ‬والإدانة»‬، ‬مبدياً ‬استغرابه ‬موقف‭ ‬إقليم ‬كردستان ‬الذي ‬لم ‬يحرك ‬ساكناً ‬من ‬هذا ‬الموضوع ‬الخطير ‬الذي ‬يمس ‬السيادة‭ ‬العراقية. وشدد على ضرورة مطالبة السفير التركي بمغادرة العراق وتوقف التعاملات‏‭ ‬الاقتصادية ‬مع ‬هذا ‬البلد ‬الذي ‬ارتكب ‬خروقات ‬تهدد ‬الأمن ‬القومي ‬العراقي».